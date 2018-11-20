Керченский мост смещается - МинВОТ

Незаконно построенный РФ Керченский мост смещается - об этом свидетельствуют результаты космической съемки. Зафиксировано несколько критических участков.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированном территорий и внутренне перемещенных лиц в Facebook.

"Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных из стороны временно оккупированного Крымского полуострова и острова Тузла", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что зафиксировано несколько критических участков - в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова фиксируются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие).

Кроме этого, в центральной части моста фиксируется поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год.

Отмечается, что арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год.

На территории острова Тузла наблюдается две опасных участка: часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год, а объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год.

По оценкам специалистов, обнаруженные вертикальные смещения арок моста свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря.

В МинТОТ подчеркивают, что обнаруженные смещения могут нести угрозу жизни и здоровью людей.

"Сложные погодные условия, особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе, могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 4 октября при монтаже фрагмент строящейся железнодорожной части керченского моста съехал в воду.

15 мая власти России досрочно и торжественно открыли так называемый керченский мост из России в аннексированный Крым. Президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа, сообщили российские СМИ.

16 мая открыли автомобильное движение по этому мосту. В следующем году планируется запустить железнодорожный транспорт.

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, а затем начала строить мост из Краснодарского края РФ, чтобы иметь сухопутный путь к полуострову.

Украина будет судиться с Россией за убытки портов из-за Керченского моста.