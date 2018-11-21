Протест "євробляхарів": у низці областей досі перекриті дороги

Станом на ранок 21 листопада у Волинській, Львівській, Тернопільській, Одеській та Хмельницькій областях перекриті дороги через акції протесту "євробляхарів".

Про це повідомляє "Укравтодор".

У Волинській області частково перекрита автодорога М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцького району, у Львівській – автодорога М-06 Київ – Чоп, 500+900 (с. Старий Милятин Буського району) та км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського району), в Одеській – автодорога М-05 Київ – Одеса, км 450+500.

У Тернопільській області перекрита автодорога М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, км 154, у Хмельницькій – автодороги Н-03 Житомир – Чернівці, км 285+432 (с. Смотрич, Кам'янець-Подільського району) та Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів, км 249+320 (м. Шепетівка).

"На місці події забезпечення безпеки дорожнього руху та охорону громадського порядку здійснюють наряди працівників патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

"Укравтодор" просить водіїв враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, рух "АвтоЄвроСила" 20 листопада розпочав всеукраїнську акцію непокори через норми закону 8487 і 8488. Зокрема, учасники акції вимагають скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу.

20 листопада ускладнення руху спостерігалось на трасах Київ-Одеса, Київ-Чоп, Київ-Ковель-Ягодин.

На трасі Київ-Чоп "євробляхарі" побили поліцейських.