Протест "евробляхеров": в ряде областей до сих пор перекрыты дороги

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Среда, 21 ноября 2018, 10:24

По состоянию на утро 21 ноября в Волынской, Львовской, Тернопольской, Одесской и Хмельницкой областях перекрыты дороги из-за акций протеста "евробляхеров".

Об этом сообщает "Укравтодор".

В Волынской области частично перекрыта автодорога М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого района, в Львовской – автодорога М-06 Киев – Чоп, 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского района) и км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского района), в Одесской – автодорога М-05 Киев – Одесса, км 450 + 500.

В Тернопольской области перекрыта автодорога М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 154, в Хмельницкой – автодороги Н-03 Житомир – Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич, Каменец-Подольского района) и Н-25 Городище – Ровно – Староконстантинов, км 249 + 320 (м. Шепетовка).

"На месте происшествия обеспечение безопасности дорожного движения и охрану общественного порядка осуществляют наряды сотрудников патрульной полиции", - говорится в сообщении.

"Укравтодор" просит водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Напомним, движение "АвтоЕвроСила" 20 ноября начало всеукраинскую акцию протеста из-за норм законов 8487 и 8488.

20 ноября наблюдались осложнения движения на трассах Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Ковель-Ягодин.

На трассе Киев-Чоп "евробляхеры" побили полицейских. 

Украинская правда
Темы: дороги акции
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