Полиция просит "евробляхеров" разблокировать дороги по-хорошему

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Среда, 21 ноября 2018, 13:34

Полиция призывает водителей не растаможенных авто разблокировать дороги и проводить акции протеста в рамках правового поля, не нарушая прав других граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду.

"В случае дальнейших попыток блокирования транспортных коммуникаций - к правонарушителям будут применяться предусмотренные законом меры полицейского принуждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на среду полиция уже открыла и расследует 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций в рамках статьи 279 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы.

Такие производства открыты по факту блокирования дорог в Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере заявляет, что "либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили право на протест в ущемление прав других".

"Принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог. Полиция будет работать в рамках закона, но в случае неповиновения - жестко", - делает также заявление Аваков.

Дополняется...

Темы: полиция
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