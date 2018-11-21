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Принято решение о разблокировании всех перекрытых дорог – Аваков

Среда, 21 ноября 2018, 12:34
Принято решение о разблокировании всех перекрытых дорог – Аваков

Полиция призывает водителей не растаможенных авто разблокировать дороги и проводить акции протеста в рамках правового поля, не нарушая прав других граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду.

"В случае дальнейших попыток блокирования транспортных коммуникаций - к правонарушителям будут применяться предусмотренные законом меры полицейского принуждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на среду полиция уже открыла и расследует 5 уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций в рамках статьи 279 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы.

Такие производства открыты по факту блокирования дорог в Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере заявляет, что "либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили право на протест в ущемление прав других".

"Принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог. Полиция будет работать в рамках закона, но в случае неповиновения - жестко", - делает также заявление Аваков.

На уточняющий вопрос "Украинской правды", кем принято указанное решение, директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил: "Руководством Нацполиции и МВД, решение принято в соответствии с законом".

Как сообщалось, 21 ноября в ряде регионов Украины продолжаются массовые акции протеста водителей транспортных средств на еврономерах.

По предварительным подсчетам правоохранителей, по состоянию на утро общее количество участников в целом по стране составляло более тысячи человек.

Наибольшее количество зафиксировано в Днепропетровской (160 человек / 90 авто), Житомирской (100 человек/50 авто), Львовской (150 человек/70 авто) и Черниговской областях (150 человек/82 авто).

Нацполиция неоднократно отмечала: каждый гражданин имеет гарантированное Конституцией право на мирный протест, но обязанностью органов государственной власти, в частности Нацполиции, является не только обеспечить права участников таких мирных собраний, но и не допустить нарушения конституционных прав других граждан, не являющихся участниками этих массовых мероприятий.

В частности, их права на свободное передвижение.

Напомним, движение "АвтоЕвроСила" 20 ноября начало всеукраинскую акциюпротеста из-за норм законов 8487 и 8488.

20 ноября наблюдались осложнения движения на трассах Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Ковель-Ягодин.

На трассе Киев-Чоп "евробляхеры" побили полицейских. 

Украинская правда
Темы: полиция
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