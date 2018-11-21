Порошенко подал в Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области

Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области на Днепровскую.

Об этом Порошенко сообщил 21 ноября в Facebook.

"Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского", - написал президент.

По его словам, Петровский один из руководителей коммунистической диктатуры и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа.

"Процедура изменения названия области предусматривает поправки в Конституцию. Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехста депутатов", - отметил он и добавил, что подал в ВР соответствующий законопроект.

Также Порошенко написал, что Днепропетровская область станет Днепровской, а "место Петровского - на свалке истории".

В частности, название Днепропетровской области содержит упоминание о Григории Петровском (1878 - 1958) - деятеле коммунистического режима в Украине, следовательно, его упоминание принадлежит к символике коммунистического тоталитарного режима, использование которой на всей территории Украины запрещено.

Как сообщалось, 20 ноября Верховная Рада провалила голосование за переименование Днепропетровской области.

За смену названия Днепропетровской области на Сичеславскую проголосовало 202 народных избранника, из 226 необходимых.

Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в город Днепр.

Для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию.