Російський омбудсмен розповів про стан Сенцова

Уповноважений із прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії Анатолій Сак розповів про стан здоров’я політв’язня Кремля, українського режисера Олега Сенцова.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

Сак запевняє, що Сенцов почувається задовільно і за ним постійно наглядають медики.

"Стан його задовільний, багато читає, перебуває під постійним наглядом медичного персоналу. Питання про переведення його в загін поки не розглядалося, тому що є певні норми, що повинні бути дотримані за станом здоров'я перебування після режиму голодування", – сказав омбудсмен у середу.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі.

Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.

У травні політв’язень оголосив голодування, допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців. 6 жовтня йому довелось припинити голодування у зв’язку з погрозами російських тюремників застосувати примусове харчування.