Российский омбудсмен рассказал о состоянии Сенцова

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак рассказал о состоянии здоровья политзаключенного Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом пишут "Крым.Реалии".

Сак уверяет, что Сенцов чувствует себя удовлетворительно и за ним постоянно наблюдают медики.

"Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти по состоянию здоровья пребывания после режима голодания", - сказал омбудсмен в среду.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.

В мае политзаключенный объявил голодовку до тех пор, пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинских политзаклученных. 6 октября ему пришлось прекратить голодовку в связи с угрозами российских тюремщиков применить принудительное питание.