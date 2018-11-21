В поліції розповіли про наслідки акцій "євробляхарів"

Внаслідок акцій протесту власників автомобілів на єврономерах правоохоронці в різних регіонах України зареєстрували загалом 186 звернень громадян та зафіксували 15 правопорушень, відомості про які внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це "Українській правді" розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За даними правоохоронців, за період проведення акції, за приблизними підрахунками, участь у ній взяли близько 6 тисяч громадян на майже 3,5 тисячах транспортних засобів.

"За цей час до поліції надійшло і було зареєстровано 186 звернень громадян, пов‘язаних з перекриттям автошляхів та інших правопорушень під час цих масових заходів", - сказав Тракало.

Зокрема, поліція отримала 131 повідомлення про перекриття руху.

"Найбільше таких повідомлень зафіксовано у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях. Станом на зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 15 правопорушень", - розповіли в поліції.

В НПУ констатували, що станом на вечір середи вже розблокований проїзд на усіх автошляхах, де він був ускладнений або заблокований через акції водіїв на нерозмитнених автомобілях.

20 листопада в ході акції поблизу Рівного між мітингарями та поліцейськими виник конфлікт, у сутичці постраждали двоє поліцейських, а трьох порушників доправили до Рівненського районного відділення поліції.

В середу рух "АвтоЄвроСила" оголосив, що на 2 дні призупиняє акцію протесту водіїв на єврономерах, але продовжить боротьбу.

Напередодні "АвтоЄвроСила" оголосив всеукраїнську акцію непокори через норми законів 8487 і 8488. Зокрема, учасники акції вимагають скасувати коефіцієнт віку для автомобілів з ЄС в розрахунку вартості акцизу, тому що, за ухваленими законами, чим "старше" автомобіль, тим вища ставка.