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В полиции рассказали о последствиях акций "евробляхеров"

Среда, 21 ноября 2018, 20:44
В полиции рассказали о последствиях акций евробляхеров

Вследствие акций протеста владельцев автомобилей на еврономерах, правоохранители в разных регионах Украины зарегистрировали в общем 186 обращений граждан и зафиксировали 15 правонарушений, сведения о которых внесли в единый реестр досудебных расследований.

Об этом "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По данным правоохранителей, за период проведения акции по приблизительным подсчетам, участие в ней приняли около 6 тысяч граждан на почти 3,5 тысячах транспортных средств.

"За это время в полицию поступило и было зарегистрировано 186 обращений граждан, связанных с перекрытием дорог и другими правонарушениями во время этих массовых мероприятий", - сказал Тракало.

В частности, полиция получила 131 сообщение о перекрытии движения.

"Больше всего таких сообщений зафиксировано в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях. ПО состоянию на сейчас в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 15 правонарушениях", - рассказали в полиции.

В НПУ констатировали, что по состоянию на вечер среды уже разблокирован проезд на всех автодорогах, где он был затруднен или заблокирован из-за акций водителей на нерастаможенных автомобилях.

20 ноября в ходе акции возле Ровно между митингующими и полицейскими возник конфликт, в стычке пострадали двое полицейских, а троих нарушителей доставили в Ровенское районное отделение полиции.

В среду движение "АвтоЕвроСила" объявило, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах, но продолжит борьбу.

Накануне "АвтоЕвроСила" объявила всеукраинскую акцию неповиновения из-за норм законов 8487 и 8488. В частности, участники акции требуют отменить коэффициент возраста для автомобилей из ЕС в расчете стоимости акциза, потому что, по принятым законам, чем "старше" автомобиль, тем выше ставка.

Украинская правда
Темы: автополиция
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