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Экс-глава ДФС Продан говорит, что возвращается в Киев и сразу пойдет в САП

Среда, 21 ноября 2018, 22:04

Бывший и.о. руководителя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, который подозревается в незаконном обогащении, обещает, что на следующей неделе вернется в Украину и сразу пойдет в Специализированной антикоррупционную прокуратуру.

Об этом он написал в Facebook.

"На следующей неделе возвращаюсь в Киев после завершения лечения. Врачи считают, что мое состояние позволит покинуть медицинское учреждение. Сегодня адвокаты предоставили представителям САП информацию по этому поводу. Надеюсь, что из моего возвращения не устроят шоу. В тот же день я готов появиться в САП", - отметил Продан.

Он добавил, что возвращается, "чтобы доказать свою правоту".

Ранее Продан заявлял, что уехал из Украины на лечение в Германию 5 ноября.

Напомним, САП подозревает Мирослава Продана в получении 89 миллионов гривен во время работы на должностях и.о. заместителя и председателя Государственной фискальной службы с июля 2016 по июнь 2018 года.

Согласно данным следствия, за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 миллионов гривен и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их на приближенное лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

5 сентября Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Продана по его собственному заявлению.

Продан ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы, и Продан собирается в нем участвовать.

16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении Мирославу Продану. 

Украинская правда

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Темы: Продан МирославАнтикоррупционная прокуратураФискальная служба
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