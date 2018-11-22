У дома Профсоюзов полиция применила газ и задержала активистов

На Майдане Независимости в Киеве полиция применила газ и задержала активистов, которые протестовали против открытия ресторана быстрого питания KFC в доме Профсоюзов, пострадал адвокат Маси Найем.

Об этом сам адвокат сообщил в facebook.

"Только что, при осуществлении адвокатской деятельности и защите своего клиента на Площади Независимости, в отношении меня было применено спецсредство (газовый баллончик) сотрудниками полиции (не патрульной)", - сообщил Найем.

Адвокат добавил, что он получил ожог глаз и лица.

Как сообщает Национальный центр правозащиты, инцидент произошел, когда полиция задерживала активистов, протестовавших против открытия ресторана быстрого питания KFC в доме Профсоюзов. По их мнению, такое заведение неуместно в этом здании. Инцидент на видео с 33 минуты.

Сообщается, что 6 активистов задержаны и доставлены в райотдел на ул. Герцена. Вместе с задержанными адвокат Маси Найем, которого представители нацполиции забрызгали газом, и депутат Андрей Ильенко.