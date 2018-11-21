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У дома Профсоюзов полиция применила газ и задержала активистов

Среда, 21 ноября 2018, 23:37
У дома Профсоюзов полиция применила газ и задержала активистов

На Майдане Независимости в Киеве полиция применила газ и задержала активистов, которые протестовали против открытия ресторана быстрого питания KFC в доме Профсоюзов, пострадал адвокат Маси Найем.

Об этом сам адвокат сообщил в facebook.

"Только что, при осуществлении адвокатской деятельности и защите своего клиента на Площади Независимости, в отношении меня было применено спецсредство (газовый баллончик) сотрудниками полиции (не патрульной)", - сообщил Найем.

Адвокат добавил, что он получил ожог глаз и лица.

Как сообщает Национальный центр правозащиты, инцидент произошел, когда полиция задерживала активистов, протестовавших против открытия ресторана быстрого питания KFC в доме Профсоюзов. По их мнению, такое заведение неуместно в этом здании. Инцидент на видео с 33 минуты.

Сообщается, что 6 активистов задержаны и доставлены в райотдел на ул. Герцена. Вместе с задержанными адвокат Маси Найем, которого представители нацполиции забрызгали газом, и депутат Андрей Ильенко.

Депутат Мустафа Найем уточнил, что его брат Маси Найем является адвокатом одного из задержанных активистов.

"О том, что он адвокат брат сообщил сразу после попытки задержать Сергея Мазура. И сотрудники полиции это услышали. После чего применили газовый баллончик", – добавил он.

"Сотрудники полиции установлены. Это Удодов Александр Сергеевич (номер жетона 0132928), Бояр Сергей Сергеевич (0053541), Ошомок Александр Валериевич (0133017). Это не сотрудники патрульной полиции. Скорее всего, это сотрудники полиции специального назначения", – сообщил Мустафа Найем.

Маси Найем уже написал заявление в Шевченковский райотдел Нацполиции в Киеве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайданполицияНайем
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