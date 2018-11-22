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Поліція розслідує розпилення газу під "Профспілками" і застерігає від хуліганства

Четвер, 22 листопада 2018, 09:43

Питання відкриття ресторану швидкого харчування KFC у Будинку профспілок у Києві слід вирішувати не силою, а законно.

Про це начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко заявив 22 листопада.

Він нагадав, що напередодні ввечері біля Будинку профспілок на Майдані незалежності "невідомі запалили димову шашку, зробили написи на фасаді та принесли шини" – тож правоохоронці доставили до управління поліції 6 осіб.

"Доставлені – молоді люди. Поліцейські встановили, хто вони, відібрали пояснення і відпустили їх. Слідчі вивчать усі зібрані матеріали і нададуть правову кваліфікацію цій події", – підтвердив Крищенко.

"Хочу наголосити: поліція не допустить вчинення хуліганських або будь-яких протиправних дій у центрі столиці. Тому вирішувати питання щодо функціонування закладу громадського харчування у будинку профспілок слід у правовому полі", – заявив він.

Керівник столичних поліцейських також повідомив, що за фактом застосування спецзасобів під час інциденту призначене службове розслідування, матеріали якого передадуть в органи прокуратури.

21 листопада, в 5-ту річницю початку Революції гідності, на Майдані незалежності поліція застосувала сльозогінний газ і затримала 6 активістів.

Постраждалий від газу адвокат одного з активістів Масі Найєм написав заяву в поліцію.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіціяакції
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