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Полиция расследует распыление газа под "Профсоюзами" и предостерегает от хулиганства

Четверг, 22 ноября 2018, 09:43

Вопрос открытия ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в Киеве следует решать не силой, а законно.

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил 22 ноября.

Он напомнил, что накануне вечером у Дома профсоюзов на Майдане независимости "неизвестные зажгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде и принесли шины" – потому правоохранители доставили в управление полиции 6 человек.

"Доставленные – молодые люди. Полицейские установили, кто они, отобрали объяснения и отпустили их. Следователи изучат все собранные материалы и дадут правовую квалификацию этому событию", – подтвердил Крищенко.

"Хочу подчеркнуть: полиция не допустит совершения хулиганских или любых противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопрос функционирования заведения общественного питания в доме профсоюзов следует в правовом поле", – заявил он.

Руководитель столичных полицейских также сообщил, что по факту применения спецсредств во время инцидента назначено служебное расследование, материалы которого передадут в органы прокуратуры.

21 ноября, в 5-ю годовщину начала Революции достоинства, на Майдане независимости полиция применила слезоточивый газ и задержала 6 активистов.

Пострадавший от газа адвокат одного из активистов Маси Найем написал заявление в полицию.

Алена Рощенко, УП
Темы: Киевполицияакции
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