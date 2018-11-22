На Ситника відкрили кримінальну справу через ділянку в Криму

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження про нібито декларування недостовірної інформації директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

Про це "Українській правді" повідомив заступник керівника САП Максим Грищук.

"Ми по факту зареєстрували, але ми не можем розслідувати, ми визначили підслідність за Національною поліцією", – зазначив він.

За словами Грищука, САП не може розслідувати справу через конфлікт інтересів.

Провадження зареєстроване за заявою нардепа від "Народного фронта" Максима Полякова.

Нардеп оприлюднив на Facebook відповідь прокуратури, в якій йдеться в про відкриття справи.

Поляков стверджує, що його заява стосувалась "порушення вимог законодавства директором НАБУ А.Ситником та членами його сім`ї, які здійснили майнову оборудку в окупованому Криму".

У прокуратурі підтвердили, що провадження стосується саме ділянки в Криму.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва повідомляв, що на Ситника подали в суд через його декларацію та кримську ділянку.

8 листопада суд відкрив провадження за позовом юридичної компанії "Студія права".

У компанії УП розповіли, що подали до суду за інформацією у ЗМІ, які повідомляли, що директор НАБУ нібито продав ділянку в окупованому Севастополі і не задекларував від неї дохід.

Сам Ситник це спростував. Він заявив, що ділянка не продана, його дружина переоформила її на знайому, грошей родина за це не отримувала.

Максим Поляков, який поскаржився на Ситника, є обвинуваченим у так званій "бурштиновій справі", яку розслідувало НАБУ.

Депутата разом із його колегою Бориславом Розенблатом обвинувачують у хабарі та зловживанні впливом: за хабар вони нібито мали вливати на представників влади для лобіювання компанії, що видобуває бурштин.