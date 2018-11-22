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На Сытника открыли уголовное дело за участок в Крыму

Четверг, 22 ноября 2018, 12:31

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство о якобы декларировании недостоверной информации директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель руководителя САП Максим Грищук.

"Мы по факту зарегистрировали, но мы не можем расследовать, мы определили подследственность за Национальной полицией", – отметил он.

По словам Грищука, САП не может расследовать дело из-за конфликта интересов.

Производство зарегистрировано по заявлению нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова.

Нардеп обнародовал на Facebook ответ прокуратуры, в котором говорится в об открытии дела.

Поляков утверждает, что его заявление касалось "нарушение требований законодательства директором НАБУ А.Сытником и членами его семьи, совершивших имущественную сделку в оккупированном Крыму".

В прокуратуре подтвердили, что производство касается именно участка в Крыму.

Ранее Окружной административный суд Киева сообщал, что на Сытника подали в суд из-за его декларации и крымского участка.

8 ноября суд открыл производство по иску юридической компании "Студия права".

В компании УП рассказали, что подали в суд по информации в СМИ, которые сообщали, что директор НАБУ якобы продал участок в оккупированном Севастополе и не задекларировал от этого доход.

Сам Сытник это опроверг. Он заявил, что участок не продан, его жена переоформила на знакомую, денег семья за это не получала.

Максим Поляков, который пожаловался на Сытника, является обвиняемым в так называемом "янтарном деле", которое расследовало НАБУ.

Депутат вместе с его коллегой Бориславом Розенблатом обвиняют во взятке и злоупотреблении влиянием: за взятку они якобы должны были влиять на представителей власти для лоббирования компании, добывающей янтарь.

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СытникКрым
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