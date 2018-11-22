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КС схвалив курс України в ЄС і НАТО

Четвер, 22 листопада 2018, 11:59
КС схвалив курс України в ЄС і НАТО

Конституційний суд визнав конституційним закріплення у Конституції курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО.

Про це повідомляє прес-служба партії "Блок Петра Порошенка" з посиланням на представника президента у Верховній Раді Ірину Луценко.

За її словами, Конституційний суд надав позитивний висновок щодо конституційних змін у частині інтеграції у ЄС і НАТО.

"Рішення про визнання президентського проекту змін до Конституції підтримала переважна більшість – 14 суддів КС . Відтак, це дає парламенту можливість розглянути документ в сесійній залі", – сказала Луценко.

У прес-службі Конституційного суду цю інформацію поки не коментують, зазначивши, що коли буде офіційний висновок, його опублікують. 

20 вересня у Верховній Раді ухвалили рішення про включення до порядку денного 9-ї сесії парламенту та передачі до Конституційного суду проекту закону №9037 про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття членства в Європейському Союзі та в НАТО.

Як повідомлялося, на прес-конференції 28 лютого президент Петро Порошенко запропонував закріпити у Конституції курс на євро- та євроатлантичну інтеграцію України.

"Прагнення до членства в ЄС та НАТО можна було б зафіксувати у преамбулі Конституції", - заявив Порошенко.

Згодом Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект змін до Конституції щодо прагнення інтеграції України в НАТО і Європейський Союз. Для внесення змін до Конституції необхідно щонайменше 300 голосів у парламенті.

4 вересня Верховна Рада оприлюднили текст президентського законопроектупро внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.

Українська правда

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Теми: КонституціяБППЄСНАТО
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