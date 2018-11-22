В КСУ рассказали о решении относительно курса на ЕС и НАТО

В Конституционном суде подтвердили информацию о положительном заключение по делу относительно соответствия законопроекта №9037 о внесении изменений в Конституцию, которые утверждают курс Украины в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на одного из судей КСУ.

Отмечается, что соответствующее решение было принято во время заседания Большой Палаты Конституционного суда.

"Конституционный суд дал положительное заключение по делу по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, которые предусматривают установление стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО", - сообщил собеседник агентства.

Президент Петр Порошенко заявил в Facebook, поскольку КС открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции, то он просит, чтобы парламент безотлагательно рассмотрел этот вопрос.

По его мнению, движение Украины в ЕС и НАТО - необратимо.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил Комитету по вопросам правовой политики и правосудия в обеденный перерыв подготовить решение по законопроекту о внесении изменений в Конституцию в части интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, чтобы в четверг народные депутаты могли предварительно его одобрить в первом чтении.

По его словам, будет символично, если в пятую годовщину начала Революции достоинства парламент проголосует за это решение.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Конституционный суд признал конституционным проект изменений в Конституцию относительно закрепления в Основном законе курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

20 сентября в Верховной Раде приняли решение о включении в повестку дня 9-й сессии парламента и передачи в Конституционный суд проекта закона №9037 о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса Украины на приобретение членства в Европейском Союзе и в НАТО.

Как сообщалось, на пресс-конференции 28 февраля президент Петр Порошенко предложил закрепить в Конституции курс на евро- и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Стремление к членству в ЕС и НАТО можно было бы зафиксировать в преамбуле Конституции", - заявил Порошенко.

Вскоре Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз. Для внесения изменений в Конституцию необходимо минимум 300 голосов в парламенте.