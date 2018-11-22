У Раді голосувала картка відсутнього "радикала"

Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Артем Вітко формально голосував на пленарному засіданні в четвер, хоча був відсутній у сесійній залі.

Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

Зазначається, що фракція РПЛ вимагала від спікера парламенту заблокувати картку Вітка.

Згідно з електронною реєстрацією, Артем Вітко мав бути присутній на ранковому засіданні, однак у письмовій реєстрації його підпис відсутній.

"Радикали" також наголошували, що член їхньої фракції відсутній у Раді.

Станом на 15:00 за даними ВРУ відбулося 93 голосування, нардеп Вітко взяв участь у 12 голосуваннях.

За даними голосування, картка Артема Вітка 12 разів голосувала "за" у проміжку 10:28-11:20. В цей час парламент розглядав внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" та відновлення діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

Лідер РПЛ Олег Ляшко вважає, що Вітка "купили, взяли на кримінальній справі" і його нібито використовує Блок Петра Порошенка, в секторі якого нардеп сидить.

"Ми провели з’їзд, позбавили його мандату, подали до ЦВК документи, щоб зайшов у Раду інший депутат. Але по команді Порошенка, ЦВК рішення заблокувало", – сказав Ляшко.

Керівник Секретаріату БПП Максим Саврасов, який сидить поруч з Вітком каже, що нардепа в парламенті не бачив. Але зауважує, що він міг голосувати з іншого місця.

Водночас, Саврасов вважає, що блокуванням президії "ляшківці" відволікали увагу, а в цей час голосували картки відсутніх колег - Юрія Шухевича і Оксани Корчинської.

Раніше активісти повідомляли, що у вівторок, 20 листопада, четверо нардепів "Радикальної партії Ляшка" голосували у Верховній Раді за низку законопроектів, хоча самі при цьому були в Одеській області.

10 листопада народного депутата Олега Ляшка піймали у Верховній Раді за кнопкодавством під час голосування за законопроект №6538, який передбачає зміни до Законів України щодо підтримки літакобудівної галузі.

Також він визнав кнопкодавство за своїми однопартійцями і заявив, що нардепи-радикали "взяли цей гріх на душу", бо закон був занадто важливим.