В Раде голосовала карточка отсутствующего "радикала"

Народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Артем Витко формально голосовал на пленарном заседании в четверг, при этом отсутствуя в сессионном зале.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что фракция РПЛ требовала от спикера парламента заблокировать карточку Витка.

Согласно электронной регистрации, Артем Витко должен был присутствовать на утреннем заседании, однако в письменной регистрации его подпись отсутствует.

"Радикалы" также отмечали, что член их фракции отсутствует в Раде.

По состоянию на 15:00 по данным ВРУ произошло 93 голосования, нардеп Витко принял участие в 12 голосованиях.

По данным голосования, карта Артема Витко 12 раз голосовала "за" в промежутке 10:28-11:20. В это время парламент рассматривал внесение изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" и восстановление деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

Лидер РПЛ Олег Ляшко считает, что Витко "купили, взяли на уголовном деле" и его якобы использует Блок Петра Порошенко, в секторе которого нардеп сидит.

"Мы провели съезд, лишили его мандата, подали в ЦИК документы, чтобы зашел в Раду другой депутат. Но по команде Порошенко, ЦИК решение заблокировало", – сказал Ляшко.

Руководитель Секретариата БПП Максим Саврасов, который сидит рядом с Витком говорит, что нардепа в парламенте не видел. Но замечает, что он мог голосовать с другого места.

В то же время, Саврасов считает, что блокированием президиума "ляшковцы" отвлекали внимание, а в это время голосовали карточки отсутствующих коллег – Юрия Шухевича и Оксаны Корчинской.

Ранее активисты сообщали, что во вторник, 20 ноября, четверо нардепов "Радикальной партии Ляшко" голосовали в Верховной Раде за ряд законопроектов, хотя сами при этом были в Одесской области.

Ранее народного депутата Олега Ляшко поймали в Верховной Раде на кнопкодавстве во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.

Также он признал кнопкодавство за своими однопартийцами и заявил, что нардепы-радикалы "приняли этот грех на душу", так как закон был слишком важным.