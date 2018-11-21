У вівторок, 20 листопада, четверо нардепів "Радикальної партії Ляшка" голосували у Верховній Раді за низку законопроектів, хоча самі при цьому були в Одеській області.

Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО"

Зазначається, що попри фізичну відсутність у залі парламенту представників РПЛ Дмитра Лінька, Андрія Лозового, Ігоря Мосійчука та Євгена Дейдея (влітку 2018 року став членом РПЛ, не залишаючи лав фракції НФ) , їхні картки "голосували".

В організації додають, що перебування нардепів на Одещині підтверджується фото та відео на їхніх сторінках у соцмережах.

За їхніми словами, вони вирушили до Рені та Ізмаїла, аби зупинити "злочинну контрабанду" лісу-кругляку через місцеві порти до Румунії.

Нардепи наголосили, що таке "доручення" їм нібито дав лідер фракції РПЛ Олег Ляшко, який потім на засіданні Ради демонстрував відеоролик їхньої "викривальної операції".

На запитання представника Громадського руху, яким чином картки відсутніх депутатів-радикалів голосували, Ляшко коротко відповів: "Натисканням кнопки. Перестаньте тролить. Іди гуляй!"

Згодом в кулуарах ВРУ Ляшко сказав, що відповідає лише за свою картку.

"Я відповідаю лише за свою картку, за дисципліну у фракції... У нас залізна дисципліна!", - заявив лідер радикалів.

За даними ЧЕСНО, загалом 20 листопада відбулося 26 голосувань, де Лінько, Лозовий і Дейдей голосували 10 разів, а Мосійчук - 9 разів. Голосування відбувалися у часовому проміжку 13:51 - 18:04.

При цьому наголошується, що ще вранці 21 листопада дані письмової реєстрації свідчили, що Дейдей не зареєструвався на ранкове засідання 20 листопада, але зареєструвався на вечірнє.

Проте через деякий час позначка "зареєстрований" навпроти вечірнього засідання змінилася на протилежну.

В організації додають, що на столі письмової реєстрації у Верховній Раді чітко пояснити ситуацію не можуть, кажуть, що це "якась помилка".

"Буває таке, що депутат випадково розписується в іншому полі або розпис виходить за межі його поля, і це помилково рахують іншому депутату", - відповіли там.

Зазначається, що Дейдей відмовився пояснювати, яким чином він був письмово зареєстрований і як голосувала його картка, хоча він перебував на Одещині.

Лозовий на ранковій та вечірній реєстраціях був відсутній. Він голосував за ті ж питання, що й Дейдей і при цьому вів онлайн-трансляцію у соцмережах із Ізмаїла.

Картка Мосійчука також з'явилася у слоті після реєстрації на вечірньому засіданні, але взяла участь у девяти голосуваннях.

Сам Мосійчук у цю мить рапортував про "виявлення в Ізмаїлі бази по перевалці лісу-кругляку".

У коментарі ЧЕСНО нардеп підтвердив, що увесь день 20 листопада був в Одеській області, але про те, що його картка дев’ять разів голосувала, не знає.

"У картки запитайте! Моєї картки зі мною не було, я здаю її в секретаріат. Я не знаю, я тільки з літака повернувсь. Може хтось підробив це все, я звідки знаю?...", - заявив він.

Також повідомляється, що картка нардепа Лінька під час всіх голосувань 20 листопада перебувала у слоті, але вперше проголосувала лише о 13:51. Тим часом о 13:45 "радикал" вів Facebook-трансляцію з Рені.

Зазначається, що нардепи Радикальної партії станом на 23 жовтня взяли участь у 47% голосувань.

Раніше народного депутата Олега Ляшка піймали у Верховній Раді за кнопкодавством під час голосування за законопроект №6538, який передбачає зміни до Законів України щодо підтримки літакобудівної галузі.

Також він визнав кнопкодавство за своїми однопартійцями і заявив, що нардепи-радикали "взяли цей гріх на душу", бо закон був занадто важливим.