Рада назначила двух новых министров

Верховная Рада утвердила Оксану Маркарова в должности министра финансов Украины и назначила Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов.

Соответствующие решения парламентарии поддержали на заседании 22 ноября.

Решение о назначении Фриз на должность министра по делам ветеранов поддержали 270 народных депутатов.

Также Рада сняла с Фриз полномочия народного депутата. Соответствующее решение поддержали 248 нардепов. Фриз в ВР поблагодарила депутатов.

За назначение Маркаровой на должность министра финансов Украины проголосовали 242 народных депутатов.

Кандидатуру Маркаровой единогласно поддержал комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады.

После этого Фриз и Маркарова составили присяги министров на трибуне парламента.

21 ноября премьер-министр Владимир Гройсман предложил соответствующие кадровые изменения ВР.

Как сообщалось, решение относительно Маркаровой, которая исполняла обязанности министра финансов, Гройсман принял по итогам консультаций с парламентской коалицией.

В июне 2018 года Кабмин назначил Маркарову на должность исполняющего обязанности министров финансов, до этого она несколько лет была первым заместителем.

До назначения на должность Маркарова 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ИВС в качестве председателя правления - президента АО ИК ИТТ-Инвест.

Ирина Фриз

Ранее сообщалось, что фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.

27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов.



В конце марта Кабмин начал процесс создания министерства по делам ветеранов.



Первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев допустил запуск Министерства по делам ветеранов в IV квартале 2018 года.

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