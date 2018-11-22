Українська сторона в Тристоронній контактній групі на черговому засіданні в Мінську, в якому відтепер бере участь новопризначений представник України Євген Марчук, запропонувала переформатувати політичну підгрупу та розвести військову техніку поблизу Станиці Луганської з 26 листопада.

Про це уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook.

"Закінчилося засідання ТКГ і робочих груп в Мінську. Як інформує новопризначений представник України в ТКГ Євген Марчук, засідання всіх груп українські перегрворники розпочали з протесту проти псевдовиборів на Донбасі, організованих РФ і невизнаних світом. Україна вимагає негайного розпуску псевдоустанов", - наголосила Геращенко.

"Україна запропонувала переформатувати політичну групу і почати це переформатування із саморозпуску всіх так званих інституцій і "установ республік" в ОРДЛО. Україна також ініціювала розведення військової техніки по Станиці Луганській на 26 листопада", - зазначила Геращенко.

Вона додала, що розведення військової техніки можливе при виконанні безпекових передумов та дотримання режиму тиші.

Також вона прокоментувала ситуацію навколо заручників. За словами Геращенко, українська сторона готова помилувати злочинців, причетних до злочинів проти територіальної цілісності, заради звільнення заручників з окупованого Донбасу. Також Україна готова передати росіянам їх криміналітет, в обмін на політв’язнів Кремля.

"Поки що позитивних сигналів на ці пропозиції немає, на жаль. Також ОРДЛО не готові до переміщення ув’язнених, не пов’язаних з конфліктом. Українська сторона пропонувала здійснити таке переміщення 27 листопада", - написала Геращенко.

22 листопада президент Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.