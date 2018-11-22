Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко раскрыла детали минских переговоров, в которых впервые участвовал Марчук

Четверг, 22 ноября 2018, 18:55
Геращенко раскрыла детали минских переговоров, в которых впервые участвовал Марчук
фото - AFP

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе на очередном заседании в Минске, в котором теперь участвует новоназначенный представитель Украины Евгений Марчук, предложила переформатировать политическую подгруппу и развести военную технику вблизи Станицы Луганской с 26 ноября.

Об этом уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Закончилось заседание ТКГ и рабочих групп в Минске. Как информирует новоназначенный представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, заседание всех групп украинские переговорщики начали с протеста против псевдовыборов на Донбассе, организованных РФ и непризнанных миром. Украина требует немедленного роспуска псевдоорнанизаций", - отметила Геращенко.

"Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это переформатирование с самороспуска всех так называемых институтов и "организаций республик" в ОРДЛО. Украина также инициировала разведение военной техники по Станице Луганской на 26 ноября", - отметила Геращенко.

Она добавила, что разведение военной техники возможно при выполнении предпосылок по безопасности и соблюдении режима тишины.

Также она прокомментировала ситуацию вокруг заложников. По словам Геращенко, украинская сторона готова помиловать преступников, причастных к преступлениям против территориальной целостности, ради освобождения заложников из оккупированного Донбасса. Также Украина готова передать россиянам их криминалитет в обмен на политзаключенных Кремля.

"Пока позитивных сигналов на эти предложения нет, к сожалению. Также ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, не связанных с конфликтом. Украинская сторона предлагала осуществить такое перемещение 27 ноября", - написала Геращенко.

22 ноября президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минские соглашенияОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
Все новости...
Реклама: