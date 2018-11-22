Геращенко раскрыла детали минских переговоров, в которых впервые участвовал Марчук

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Четверг, 22 ноября 2018, 19:55
фото - AFP

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе на очередном заседании в Минске, в котором теперь участвует новоназначенный представитель Украины Евгений Марчук, предложила переформатировать политическую подгруппу и развести военную технику вблизи Станицы Луганской с 26 ноября.

Об этом уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Закончилось заседание ТКГ и рабочих групп в Минске. Как информирует новоназначенный представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, заседание всех групп украинские перегрворники начали с протеста против псевдовыборов на Донбассе, организованных РФ и непризнанных миром. Украина требует немедленного роспуска псевдоорнанизаций", - отметила Геращенко.

"Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это переформатирование с самороспуска всех так называемых институтов и "организаций республик" в ОРДЛО. Украина также инициировала разведение военной техники по Станице Луганской на 26 ноября", - отметила Геращенко.

Она добавила, что разведение военной техники возможно при выполнении предпосылок по безопасности и соблюдения режима тишины.

Также она прокомментировала ситуацию вокруг заложников. По словам Геращенко, украинская сторона готова помиловать преступников, причастных к преступлениям против территориальной целостности, ради освобождения заложников из оккупированного Донбасса. Также Украина готова передать россиянам их криминалитет в обмен на политзаключенных Кремля.

"Пока позитивных сигналов на эти предложения нет, к сожалению. Также ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, не связанных с конфликтом. Украинская сторона предлагала осуществить такое перемещение 27 ноября", - написала Геращенко.

22 ноября президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Минские соглашения ОРДЛО
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