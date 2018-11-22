Один з фігурантів справи Гандзюк хоче втекти з країни – активісти

Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявляють, що один з фігурантів справи нападу на Катерину Гандзюк, голова місцевої ВО "Батьківщина" та очільник Херсонської обласної ради Владислав Мангер намагається втекти з країни.

Про це йдеться у заяві спільноти у Facebook.

"Людина, яка в деяких джерелах вказана одним із ймовірних замовників вбивства, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер намагається втекти з країни. Інформація від наших джерел. Прес-служба цієї особи мовчить та ховається", - зазначають організатори спільноти.

Активісти закликають владу не допустити того, щоб будь-хто з підозрюваних міг безперешкодно залишити Україну до закінчення слідства та покарання винних у смерті Гандзюк.

"Будь-яку втечу ми вважаємо проявом того, що влада і слідство дають можливість вірогідним фігурантам справи уникнути відповідальності", - йдеться в повідомлені.

Громадські активісти додали, що прес-служба Мангера не може пояснити, куди саме він зник.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.