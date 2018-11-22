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Один из фигурантов дела Гандзюк хочет бежать из страны - активисты

Четверг, 22 ноября 2018, 21:07
Один из фигурантов дела Гандзюк хочет бежать из страны - активисты

Организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявляют, что один из фигурантов дела нападения на Екатерину Гандзюк, председатель местной ВО "Батькивщина" и глава Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны.

Об этом говорится в заявлении сообщества в Facebook.

"Человек, который в некоторых источниках указан одним из вероятных заказчиков убийства, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны. Информация от наших источников. Пресс-служба этого лица молчит и прячется", - отмечают организаторы сообщества.

Активисты призывают власти не допустить того, чтобы кто-либо из подозреваемых мог беспрепятственно покинуть Украину до окончания следствия и наказания виновных в смерти Гандзюк.

"Любой побег мы считаем проявлением того, что власть и следствие дают возможность вероятным фигурантам дела избежать ответственности", - говорится в сообщении.

Общественные активисты добавили, что пресс-служба Мангера не может объяснить, куда именно он исчез.

Днем 4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Темы: нападение на Гандзюк
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