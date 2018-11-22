Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрюваного у замаху на Михайлика випустили з СІЗО під домашній арешт

Четвер, 22 листопада 2018, 23:51
Підозрюваного у замаху на Михайлика випустили з СІЗО під домашній арешт

Одного з підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика - інваліда 1-ї групи Торніке Герасіна (Нагладзе) - відпустили під цілодобовий домашній арешт. Герасін відсидів в СІЗО 2 місяці.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Це рішення ухвалила суддя Київського райсуду Одеси Юлія Феддулеєва під час засідання, на якому розглядали клопотання прокуратури про продовження міри запобіжного заходу.

21 листопада двох інших підозрюваних - Лашу Герасіна і Манучара Варшанідзе - залишили під вартою.

Зазначається, що справу про замах на Михайлика об'єднали з іншим провадженням - про хуліганство із застосуванням зброї влітку 2018 року.

"Скоріше за все, йдеться про конфлікт із громадською організацією "Лівий берег" - про причетність затриманих грузинів до цього конфлікту заявляли ще у вересні одразу після їхнього затримання.

Зокрема пістолет, який знайшли на квартирі одного з них під час обшуку, за даними правоохоронців використовувався саме в червні 2018 року. Також Торніке Герасіна обвинувачують у виготовлені і використанні фальшивих документів", - йдеться у повідомленні.

Герасін, його родичі та захисник упродовж 2 місяців постійно наполягали на неможливості утримання людини з інвалідністю в умовах одеського СІЗО.

Як передає "Радіо Свобода", про це під час засідання також заявив консул Грузії в Одесі Торніке Берекашвілі - його викликали в суд як свідка.

Як повідомлялось, Київський райсуд Одеси продовжив до 4 місяців строк досудового розслідування у справі замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

Ввечері 22 вересня в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика – громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей".

Він отримав тяжке поранення.

25 вересня одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

Місцеве видання Думська писало, що затримані - професійні "барсетники", а один із підозрюваних (Герасін) мав стати "злодієм в законі".

27 вересня Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на одеського активіста Олега Михайлика.

Читайте також:

Замах на активіста Олега Михайлика. Що сталося в Одесі і кому це вигідно?

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесаактивістинападсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Одеса
Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: