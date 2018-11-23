Підозрюваного у замаху на Михайлика випустили з СІЗО під домашній арешт

Одного з підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика - інваліда 1-ї групи Торніке Герасіна (Нагладзе) - відпустили під цілодобовий домашній арешт. Герасін відсидів в СІЗО 2 місяці.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Це рішення ухвалила суддя Київського райсуду Одеси Юлія Феддулеєва під час засідання, на якому розглядали клопотання прокуратури про продовження міри запобіжного заходу.

21 листопада двох інших підозрюваних - Лашу Герасіна і Манучара Варшанідзе - залишили під вартою.

Зазначається, що справу про замах на Михайлика об'єднали з іншим провадженням - про хуліганство із застосуванням зброї влітку 2018 року.

"Скоріше за все, йдеться про конфлікт із громадською організацією "Лівий берег" - про причетність затриманих грузинів до цього конфлікту заявляли ще у вересні одразу після їхнього затримання.

Зокрема пістолет, який знайшли на квартирі одного з них під час обшуку, за даними правоохоронців використовувався саме в червні 2018 року. Також Торніке Герасіна обвинувачують у виготовлені і використанні фальшивих документів", - йдеться у повідомленні.

Герасін, його родичі та захисник упродовж 2 місяців постійно наполягали на неможливості утримання людини з інвалідністю в умовах одеського СІЗО.

Як передає "Радіо Свобода", про це під час засідання також заявив консул Грузії в Одесі Торніке Берекашвілі - його викликали в суд як свідка.

Як повідомлялось, Київський райсуд Одеси продовжив до 4 місяців строк досудового розслідування у справі замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

Ввечері 22 вересня в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика – громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей".

Він отримав тяжке поранення.

25 вересня одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

Місцеве видання Думська писало, що затримані - професійні "барсетники", а один із підозрюваних (Герасін) мав стати "злодієм в законі".

27 вересня Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на одеського активіста Олега Михайлика.

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