Подозреваемого в покушении на Михайлика выпустили из СИЗО под домашний арест

Одного из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика - инвалида 1-й группы Торнике Герасина (Нагладзе) - отпустили под круглосуточный домашний арест. Герасин отсидел в СИЗО 2 месяца.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Это решение приняла судья Киевского райсуда Одессы Юлия Феддулеева во время заседания, на котором рассматривали ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения.

21 ноября двух других подозреваемых - Лашу Герасина и Манучара Варшанидзе - оставили под стражей.

Отмечается, что дело о покушении на Михайлика объединили с другим производством - о хулиганстве с применением оружия летом 2018 года.

"Скорее всего, речь идет о конфликте с общественной организацией "Левый берег" - о причастности задержанных грузин к этому конфликту заявляли еще в сентябре сразу после их задержания.

В частности пистолет, который нашли на квартире одного из них во время обыска, по данным правоохранителей использовался именно в июне 2018 года. Также Торнике Герасина обвиняют в изготовлении и использовании фальшивых документов", - говорится в сообщении.

Герасин, его родственники и защитник в течение 2 месяцев постоянно настаивали на невозможности удержания человека с инвалидностью в условиях одесского СИЗО.

Как передает "Радио Свобода", об этом во время заседания также заявил консул Грузии в Одессе Торнике Берекашвили - его вызвали в суд в качестве свидетеля.

Как сообщалось, Киевский райсуд Одессы продлил до 4 месяцев срок досудебного расследования по делу покушения на одесского активиста Олега Михайлика.

Вечером 22 сентября в Одессе во дворе дома стреляли в Олега Михайлика - общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей".

Он получил тяжелое ранение.

25 сентября одесские правоохранители задержали трех граждан Грузии подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика.

Местное издание Думская писало, что задержанные – профессиональные "барсеточники", а один из подозреваемых (Герасин) должен был стать "вором в законе".

27 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на одесского активиста Олега Михайлика.

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