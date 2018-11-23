Справа Скрипалів: залишками "Новічка" можна було отруїти ще кілька тисяч людей - слідство

Нервової-паралітичної речовини, яка залишилась у флаконі в Солсбері, вистачило б для того, щоб отруїти ще кілька тисяч людей.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив офіцер поліції Дін Хейдон, який керує розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.

Зазначається, що Хейдон продемонстрував точну копію флакона з отруйною речовиною.

"Йдеться про контрафактну пляшечку з етикеткою Nina Ricci, яку британець Чарлі Роулі підібрав у парку в Солсбері в червні 2018 року. Він потім подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс, вважаючи, що в ньому знаходяться парфуми.

Обох госпіталізували 30 червня з їхнього будинку в сусідньому містечку Еймсбері, але лікарі не змогли врятувати жінку. Роулі виписали з лікарні", - йдеться у матеріалі ВВС.

"Як ви бачите, за розміром пляшечка дуже невелика. У неї був запаяний ковпачок, який і містив речовину "Новічок". Нападники розкрили контейнер, вставили дозатор, а потім зверху помістили розприскувач", - пояснив офіцер поліції.

На думку британської поліції, флакон був спеціально сконструйований так, щоб його можна було легко пронести через систему огляду в аеропорту, а потім зібрати і використовувати без загрози для здоров'я виконавців отруєння.

"Коли ми знайшли пляшечку, там ще була значна кількість "Новічка", - сказав Хейдон.

На уточнююче запитання журналіста офіцер відповів, що речовини могло б вистачити для того, щоб отруїти ще кілька тисяч чоловік.

"Складно точно сказати, але, ймовірно, кілька тисяч. Дуже ймовірно. Кількість речовини в пляшечці і метод, яким її нанесли на будинок Скрипаля, були абсолютно безрозсудними", - додав глава розслідування.

Сергій і Юлія Скрипалі були отруєні нервово-паралітичним речовиною "Новічок" 4 березня 2018 року.

У травні їх виписали з лікарні.

5 вересня британські прокурори назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це – Олександр Петров та Руслан Боширов. Прокурори зазначили, що їхні справжні імена можуть бути іншими.

Журналісти дізналися, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе "Русланом Бошировим", насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням "Героя РФ".

Колишній журналіст "Центру управління розслідуваннями" Сергій Канєв, який брав участь у розслідуванні, заявив, що Чепіга-Боширов брав участь в евакуації Януковича в Росію.

Другим підозрюваним, на думку журналістів, Олександром Петровим є військовий лікар і полковник ГРУ РФ Олександр Євгенович Мішкін.Журналісти виявили, що він неодноразово їздив в Україну, зокрема під час Майдану 2013 року, і до невизнаної Придністровської республіки.

Президент РФ нібито вручив Мішкіну нагороду у другій половині 2014 року. Люди, знайомі з його сім'єю, вважають, що Мішкіна нагородили за діяльність "або у Криму, або щодо Януковича".

Також у Bellingcat заявили, що співробітники ГРУ РФ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга брали участь у захопленні держустанов на Донбасі.

Читайте більше про екс-грушника "Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля"

та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"