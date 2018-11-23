Російські спецслужби намагалися завербувати двох українців - СБУ

В Службі безпеки України заявили про чергові спроби вербування українців російськими спецслужбами та бойовиками окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що співробітники військової контррозвідки встановили, що у жовтні під час перебування в особистих справах у Росії двоє харків`ян були затримані працівниками дорожньо-патрульної служби та передані представникам ФСБ.

"Співробітники ворожої спецслужби намагалися отримати від українців підтвердження їх міфічних зв`язків зі Службою безпеки України. Не здобувши необхідних "зізнань", представники ФСБ під тиском змусили наших співгромадян погодитися на конфіденційне співробітництво", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, подальші інструкції від російських кураторів харків`яни мали отримувати телефоном.

Повідомляється, що, повернувшись в Україну, чоловіки відразу звернулися до правоохоронців та надали свідчення щодо обставин їх вербування спецслужбами РФ.

У Службі безпеки наголошують, що такі випадки не є поодинокими і фіксуються також в ОРДЛО.

Зокрема, на спроби вербування вжили бойовики окупованого Луганська.

"Оперативники спецслужби встановили, що у жовтні 2018 року напередодні звільнення з одного з виправних закладів регіону мешканець Лисичанська був завербований так званим "МГБ ДНР"", - йдеться у заяві.

За даними СБУ, під психологічним тиском чоловіка змусили погодитись збирати дані про дислокацію й переміщення підрозділів Збройних сил України та діяльність правоохоронних структур і передавати цю інформацію бойовикам.

"Наступним завданням мало стати вчинення в Лисичанську диверсії. А щоб чоловік став більш зговірливим, терористи погрожували завдати шкоди його вагітній дружині", - повідомили у СБУ.

Зазначається, що виконати доручення бойовиків чоловік не встиг, оскільки ним зацікавилися української спецслужби.

Наразі він надає свідчення стосовно обставин його вербування та поставлених завдань.

В СБУ попередили, що у поле зору російських спецслужб та бойовиків ОРДЛО може потрапити кожен і нагадали, що державна зрада карається 15 роками в'язниці.

Раніше повідомлялося, що ФСБ Росії та бойовики вербували дружин українських військових

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