Российские спецслужбы пытались завербовать двух украинцев - СБУ

В Службе безопасности Украины заявили об очередных попытках вербовки украинцев российскими спецслужбами и боевиками оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сотрудники военной контрразведки установили, что в октябре во время пребывания в личных делах в России двое харьковчан были задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы и переданы представителям ФСБ.

"Сотрудники вражеской спецслужбы пытались получить от украинцев подтверждения их мифических связей со Службой безопасности Украины. Не набрав необходимых "признаний", представители ФСБ под давлением заставили наших сограждан согласиться на конфиденциальное сотрудничество", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, дальнейшие инструкции от российских кураторов харьковчане должны были получать по телефону.

Сообщается, что, вернувшись в Украину, мужчины сразу обратились в полицию и дали показания об обстоятельствах их вербовки спецслужбами РФ.

В Службе безопасности отмечают, что такие случаи не редкость и фиксируются также в ОРДЛО.

В частности, попытки вербовки приняли боевики оккупированного Луганска.

"Оперативники спецслужбы установили, что в октябре 2018 года накануне освобождения от одного из исправительных учреждений региона житель Лисичанска был завербован так называемым "МГБ ДНР"", - говорится в заявлении.

По данным СБУ, под психологическим давлением мужчину заставили согласиться собирать данные о дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины и деятельность правоохранительных структур и передавать эту информацию боевикам.

"Следующей задачей должно было стать совершение в Лисичанске диверсии. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, террористы угрожали нанести вред его беременной жене", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что выполнить поручение боевиков мужчина не успел, поскольку им заинтересовались украинской спецслужбы.

Сейчас он дает показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных задач.

В СБУ предупредили, что в поле зрения российских спецслужб и боевиков ОРДЛО может попасть каждый и напомнили, что государственная измена карается 15 годами тюрьмы.

Ранее сообщалось, что ФСБ России и боевики вербовали жен украинских военных.

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