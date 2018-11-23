Лондонський суд відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського

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П'ятниця, 23 листопада 2018, 14:48

Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться у повідомленні Приватбанку, яке є в розпорядженні "Української правди".

"Незважаючи на те, що суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, - на суму приблизно від 329 млн до 1,2 млрд доларів - він дійшов висновку, що англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів", - розповідають у фінустанові.

Приватбанк збирається оскаржити це рішення.

Доповнюється...

Теми: Коломойський суд Боголюбов Приват банки
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