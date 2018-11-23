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Кличко про KFC у Будинку профспілок: Це велика помилка

П'ятниця, 23 листопада 2018, 14:44
Кличко про KFC у Будинку профспілок: Це велика помилка

Мер Києва Віталій Кличко вважає великою помилкою відкриття закладу фаст-фуду KFC у Будинку профспілок.

Про це він заявив в ефірі радіо, повідомляє прес-служба міської влади.

"Однозначно, це неправильне рішення. Коли ми не маємо музею Революції Гідності, коли ще рани дуже свіжі, відкривати ресторан у місці, де відбувались такі події, де люди віддали життя, щоб ми жили у європейській країні – це неправильне рішення", - сказав Кличко.

Він додав, що розуміє емоції людей, які вийшли з протестом проти відкриття подібного закладу.

"Я був на Майдані, був у цій будівлі і вважаю, що відкриття там ресторану – велика помилка", – підкреслив мер столиці.

Про те, чи вживатиме Кличко якихось заходів для закриття фаст-фуду, не повідомляється.

"Будинок профспілок не належить до комунальної власності столиці, а є власністю Федерації профспілок України", - підсумували у Київській адміністрації.

Нагадаємо, 21 листопада, в 5-ту річницю початку Революції гідності, на Майдані незалежності поліція застосувала сльозогінний газ і затримала 6 активістів, які протестували проти відкриття ресторану швидкого харчування KFC в будинку Профспілок.

22 листопада активістів відпустили.

Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко заявив, що питання відкриття KFC у Будинку профспілок слід вирішувати не силою, а законно.

Крищенко додав, що за фактом застосування спецзасобів під час інциденту призначене службове розслідування, матеріали якого передадуть в органи прокуратури.

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Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївМайдан
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