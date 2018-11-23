Кличко о KFC в Доме профсоюзов: Это большая ошибка

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Пятница, 23 ноября 2018, 15:44

Мэр Киева Виталий Кличко считает большой ошибкой открытие заведения фаст-фуда KFC в Доме профсоюзов.

Об этом он заявил в эфире радио, сообщает пресс-служба городской власти.

"Однозначно, это неправильное решение. Когда у нас нет музея Революции Достоинства, когда еще раны очень свежие, открывать ресторан в месте, где происходили такие события, где люди отдали жизнь, чтобы мы жили в европейской стране – это неправильное решение", - сказал Кличко.

Он добавил, что понимает эмоции людей, которые вышли с протестом против открытия подобного заведения.

"Я был на Майдане, был в этом здании и считаю, что открытие там ресторана – большая ошибка", - подчеркнул мэр столицы.

О том, примет ли Кличко какие-то меры для закрытия фаст-фуда, не сообщается.

"Дом профсоюзов не относится к коммунальной собственности столицы, а является собственностью Федерации профсоюзов Украины", - подытожили в Киевской администрации.

Напомним, 21 ноября, в 5-ю годовщину начала революции достоинства, на Майдане независимости полиция применила слезоточивый газ и задержала 6 активистов, которые протестовали против открытия ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов.

22 ноября активистов отпустили.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что вопрос открытия KFC в Доме профсоюзов следует решать не силой, а законно.

Крищенко добавил, что по факту применения спецсредств во время инцидента назначено служебное расследование, материалы которого передадут в органы прокуратуры.

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Украинская правда
Темы: Кличко Киев Майдан
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