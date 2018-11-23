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Заповідник проти УПЦ МП: Скасовано незаконну перереєстрацію Почаївської лаври

П'ятниця, 23 листопада 2018, 20:57
Заповідник проти УПЦ МП: Скасовано незаконну перереєстрацію Почаївської лаври

Комісія Міністерства юстиції за скаргою Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври.

Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту.

Ситуацію прокоментувала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.

"Комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської лаври за релігійною організацією "Почаївська Свято-Успенська лавра". Відповідний наказ Мін’юсту було підписано сьогодні (23 листопада – ред.)", - розповіла Сукманова.

За її словами, члени комісії дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Почаївської лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного  корпусу) з порушеннями вимог чинного законодавства.

"Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно", - зазначила перший заступник міністра юстиції.

Як писав "5 Канал" 13 листопада, споруди Почаївської лаври, які перебувають у державній власності, передали в оренду Московському патріархату аж до 2052 року рішенням реєстратора. Два великі собори, монастирські келії, архієрейський будинок – загалом шість споруд лаври, площею більше як 7 тисяч квадратних метрів.

В 2003 році, за часів прем’єра Віктора Януковича, споруди Почаївської лаври були вилучені зі складу Кременецько-Почаївського заповідника. І лише у 2018 році Міністерство культури доручило державному заповіднику їх повернути. Заповідник першим звернувся до реєстратора з претензією на споруди Лаври, але святині дісталися Московському патріархату.

У зв’язку з цим представник Міністерства культури, права та інтереси якого було порушено, оскаржив до Міністерства юстиції незаконні дії державного реєстратора.

Українська правда

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Теми: церкваМін'юст
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