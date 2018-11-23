Заповедник против УПЦ МП: Отменена незаконная перерегистрация Почаевской Лавры

Комиссия Министерства юстиции по жалобе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Ситуацию прокомментировала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры религиозной организацией "Почаевская Свято-Успенская лавра". Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня (23 ноября - ред.)", - рассказала Сукманова.

По ее словам, члены комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования комплексом сооружений Почаевской лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства.

"Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество", - отметила первый замминистра юстиции.

Как писал "5 Канал" 13 ноября, сооружения Почаевской лавры, которые находятся в государственной собственности, передали в аренду Московскому патриархату до 2052 года решением регистратора. Два больших собора, монастырские кельи, архиерейский дом - в общей сложности шесть сооружений лавры, площадью более 7 тысяч квадратных метров.

В 2003 году, во времена премьерства Виктора Януковича, сооружения Почаевской лавры изъяли из состава Кременецко-Почаевского заповедника. И только в 2018 году Министерство культуры поручило государственному заповеднику их вернуть. Заповедник первым обратился к регистратору с претензией на сооружения Лавры, но святыни достались Московскому патриархату.

В связи с этим представитель Министерства культуры, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерство юстиции незаконные действия государственного регистратора.