Батько Гриба закликав підтримати його листами в СІЗО

Українець Павло Гриб, обвинувачений у Росії за статтею про тероризм, не отримує кореспонденції в російському СІЗО.

Про це написав його батько Ігор Гриб у Facebook.

Він повідомив, що 23 листопада відбулося чергове засідання суду у справі українця, на якому допитали свідка сторони обвинувачення. Засідання відбулося в закритому режимі.

"Павло знову не отримує ніякої кореспонденції. Та писати йому все одно дуже потрібно. Підтримка життєво необхідна. Листи мають дійти. Підтримайте Павла", – написав батько заручника.

Він також повідомив,що наступні засідання призначені на 29 і 30 листопада.

Нагадаємо, 7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого у Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого у Росії звинувачують у тероризмі.

Двадцятирічному українському в'язню інкримінують "схиляння до теракту".

Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Генеральна прокуратура склала повідомлення про підозру російському слідчому, який фізичним та психологічним тиском примусив українця звести на себе наклеп.