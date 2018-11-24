Отец Гриба призвал поддержать его письмами в СИЗО

Украинец Павел Гриб, обвиняемый в России по статье о терроризме, не получает корреспонденции в российском СИЗО.

Об этом написал его отец Игорь Гриб в Facebook.

Он сообщил, что 23 ноября состоялось очередное заседание суда по делу украинца, на котором допросили свидетеля стороны обвинения. Заседание состоялось в закрытом режиме.

"Павел снова не получает никакой корреспонденции. Но писать ему все равно очень нужно. Поддержка жизненно необходима. Письма должны дойти. Поддержите Павла", - написал отец заложника.

Он также сообщил, что следующие заседания назначены на 29 и 30 ноября.

Напомним, 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд РФ продлил на 6 месяцев арест похищенного в Беларуси гражданина Украины Павла Гриба, которого в России обвиняют в терроризме.

Двадцатилетнему украинскому заключенному инкриминируют "склонение к теракту".

Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении российскому следователю, который физическим и психологическим давлением заставил украинца оговорить себя.