МЗС прокоментувало чергове вторгнення російського "гумконвою" в Україну
Вторгнення чергового російського так званого "гумконвою" на окупований Донбас є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це заявила речник МЗС України Катерина Зеленко у Twitter.
"Рішуче засуджуємо черговий "гумконвой" РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям", - написала Зеленко.
Рішуче засуджуємо черговий «гумконвой» РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям.— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) November 23, 2018
Як повідомлялось, 22 листопада до окупованих районів Донецької і Луганської областей прибули автомобілі так званої "83-ї гуманітарної колони" з РФ.
Росія доставляє "гуманітарну допомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.