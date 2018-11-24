МЗС прокоментувало чергове вторгнення російського "гумконвою" в Україну

Вторгнення чергового російського так званого "гумконвою" на окупований Донбас є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це заявила речник МЗС України Катерина Зеленко у Twitter.



"Рішуче засуджуємо черговий "гумконвой" РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям", - написала Зеленко.

Рішуче засуджуємо черговий «гумконвой» РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) November 23, 2018



Як повідомлялось, 22 листопада до окупованих районів Донецької і Луганської областей прибули автомобілі так званої "83-ї гуманітарної колони" з РФ.

Росія доставляє "гуманітарну допомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.