МИД прокомментировал очередное вторжение российского "гумконвоя" в Украину

Вторжение очередного российского так называемого "гумконвоя" на оккупированный Донбасс является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

"Решительно осуждаем очередной" гумконвой "РФ как грубое и циничное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Очередная провокация вопреки Минским договоренностям", - написала Зеленко.

Рішуче засуджуємо черговий «гумконвой» РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) November 23, 2018

Как сообщалось, 22 ноября в оккупированных районов Донецкой и Луганской областей прибыли автомобили так называемой "83-й гуманитарной колонны" с РФ.

Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.