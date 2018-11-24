МИД прокомментировал очередное вторжение российского "гумконвоя" в Украину

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Суббота, 24 ноября 2018, 04:23

Вторжение очередного российского так называемого "гумконвоя" на оккупированный Донбасс является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

"Решительно осуждаем очередной" гумконвой "РФ как грубое и циничное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Очередная провокация вопреки Минским договоренностям", - написала Зеленко.

Как сообщалось, 22 ноября в оккупированных районов Донецкой и Луганской областей прибыли автомобили так называемой "83-й гуманитарной колонны" с РФ.

Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Темы: ОРДЛО граница Росcия
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