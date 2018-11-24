Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД прокомментировал очередное вторжение российского "гумконвоя" в Украину

Суббота, 24 ноября 2018, 03:23

Вторжение очередного российского так называемого "гумконвоя" на оккупированный Донбасс является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

"Решительно осуждаем очередной" гумконвой "РФ как грубое и циничное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Очередная провокация вопреки Минским договоренностям", - написала Зеленко.

Как сообщалось, 22 ноября в оккупированных районов Донецкой и Луганской областей прибыли автомобили так называемой "83-й гуманитарной колонны" с РФ.

Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Темы: ОРДЛОграницаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
Все новости...
Реклама: