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В РПЦ прокоментували рішення Мін'юсту щодо Почаївської лаври

Субота, 24 листопада 2018, 06:29

Рішення комісії Мін'юсту України позбавити Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври нібито говорить про початок "масштабного тиску на УПЦ".

Про це заявив "Інтерфаксу" заступник голови Синодального відділу зовнішніх зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов, пише РБК.

"Інформація, що надходить, свідчить про підготовку масштабного тиску на канонічну Українську православну церкву, її монастирі і храми", - сказав він.

Балашов наголосив, що президент України говорив про добровільний характер приєднання громад до створюваної в країні єдиної церкви.

За його словами, "ченців в ній буде раз-два та й усе", в той час як у Почаївській лаврі їх зараз більше, "ніж у розкольників різних мастей на всю Україну".

Як писав "5 Канал" 13 листопада, споруди Почаївської лаври, які перебувають у державній власності, передали в оренду Московському патріархату аж до 2052 року рішенням реєстратора. Два великі собори, монастирські келії, архієрейський будинок – загалом шість споруд лаври, площею більше як 7 тисяч квадратних метрів.

В 2003 році, за часів прем’єра Віктора Януковича, споруди Почаївської лаври були вилучені зі складу Кременецько-Почаївського заповідника. І лише у 2018 році Міністерство культури доручило державному заповіднику їх повернути. Заповідник першим звернувся до реєстратора з претензією на споруди Лаври, але святині дісталися Московському патріархату.

У зв’язку з цим представник Міністерства культури, права та інтереси якого було порушено, оскаржив до Міністерства юстиції незаконні дії державного реєстратора.

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваМін'юстРосія
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