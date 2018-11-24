В РПЦ прокомментировали решение Минюста по Почаевской лавре

Решение комиссии Минюста Украины лишить Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры якобы говорит о начале "масштабного давления на УПЦ".

Об этом заявил "Интерфаксу" замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, пишет РБК.



"Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы", — сказал он.



Балашов подчеркнул, что президент Украины говорил о добровольном характере присоединения общин к создаваемой в стране единой церкви.



По его словам, "монахов в ней будет раз-два и обчелся", в то время как в Почаевской лавре их сейчас больше, "чем у раскольников разных мастей на всю Украину".

Как сообщалось, комиссия Министерства юстиции по жалобе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.

Как писал "5 Канал" 13 ноября, сооружения Почаевской лавры, которые находятся в государственной собственности, передали в аренду Московскому патриархату до 2052 года решением регистратора. Два больших собора, монастырские кельи, архиерейский дом - в общей сложности шесть сооружений лавры, площадью более 7 тысяч квадратных метров.

В 2003 году, во времена премьерства Виктора Януковича, сооружения Почаевской лавры изъяли из состава Кременецко-Почаевского заповедника. И только в 2018 году Министерство культуры поручило государственному заповеднику их вернуть. Заповедник первым обратился к регистратору с претензией на сооружения Лавры, но святыни достались Московскому патриархату.

В связи с этим представитель Министерства культуры, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерство юстиции незаконные действия государственного регистратора.



