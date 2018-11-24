На суді в РФ свідок обвинувачення змінила свідчення на користь Гриба

На засіданні у справі українця Павла Гриба в Ростові-на-Дону в п'ятницю свідок обвинувачення дала свідчення на користь обвинуваченого.

Про це повідомляє "Кавказький вузол".

"Подруга мешканки Сочі Тетяни Єршової Марія Юристова частково відмовилася від своїх попередніх свідчень на суді у справі громадянина України Павла Гриба, спростувавши версію обвинувачення. Єршова і Гриб не обговорювали плани теракту і політика не була основною темою їхніх розмов, заявила свідок", - пише видання.

На засіданні 23 листопада суд планував завершити розпочатий раніше допит ключового свідка, однак Тетяна Єршова захворіла і її допит було вирішено відкласти до наступного засідання.

Замість Єршової суд допитав ще одного свідка обвинувачення - 18-річну уродженку Сочі Марію Юристову, яка нині живе в Ростові-на-Дону і вчиться в одному з вузів міста. Відповідаючи на питання обвинувача, Юристова представилася суду "найкращою подругою" Тетяни Єршової.

"Свідок повідомила, що Єршова з 2016 року спілкувалася в інтернеті з жителем України Павлом Грибом. Як стверджує Юристова, листування її подруги з Грибом носило в основному романтичний характер, про політичні моменти цього листування вона нічого згадати не змогла", - пише видання.

Прокурор Олексій Кістер звернув увагу на істотні суперечності в свідченнях дівчіини і оголосив протокол допиту свідка Юристової від 5 жовтня 2017 року. Згідно з цим протоколом, на попередньому слідстві Марія Юристова характеризувала свою подругу як "українську націоналістку з правими поглядами, яка цікавилася Україною та її місцем у світі, героїзувала Степана Бандеру і Романа Шухевича".

З оголошених прокурором даних випливало, що навесні 2017 року Єршова переказала Юристовій спосіб виготовлення бомби, який вона дізналася від Павла Гриба.

Під час засідання Юристова підтвердила, що в протоколі стоять її підписи, але відмовилася від характеристики Єршової як "української націоналістки".

"Ні, я цього не писала. Я тільки знаю, що вона любила Україну і українську мову. Я не знаю, що таке націоналізм", - заявила дівчина.

Свідок також пояснила суду, що дізналася про бомбу від Тетяни Єршової вже після появи кримінальної справи, коли подруга пояснювала їй причини, через які справа могла бути порушена.

"Він (Павло Гриб) розповів про бомбу Тетяні в "Скайпі". Вона розцінила цю розповідь як жарт і не сприйняла її всерйоз", - сказала Юристова.

"Свідчення Юристової на користь захисту, вони спростували версію обвинувачення, ніби вона чула від Єршової щось про бомбу і про вибух. Я припускаю, що протоколи на попередньому слідстві довільно склав слідчий, а вона їх підписала, не прочитавши", - сказала після засідання адвокат підсудного Марина Дубровіна кореспонденту "Кавказького вузла".

За словами адвоката, Гриб скаржиться на дії співробітників ростовського СІЗО.

"Павло довго готувався до сьогоднішнього засідання, зробив собі позначки, підготував питання до Єршової, а співробітники СІЗО вилучили всі папери із записами, перед тим як відвести його на засідання. Тим самим вони обмежили його право на захист, я вважаю", - заявила Дубровіна.

Наступне засідання у справі Гриба призначено на 29 листопада.

Нагадаємо, 7 листопада Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого у Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого у Росії звинувачують у тероризмі.

Двадцятирічному українському в'язню інкримінують "схиляння до теракту".

Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Генеральна прокуратура склала повідомлення про підозру російському слідчому, який фізичним та психологічним тиском примусив українця звести на себе наклеп.