На суде в РФ свидетель обвинения изменила показания в пользу Гриба

На заседании по делу украинца Павла Гриба в Ростове-на-Дону в пятницу свидетельница обвинения дала показания в пользу обвиняемого.

Об этом сообщает "Кавказский узел".

"Подруга жительницы Сочи Татьяны Ершовой Мария Юристова частично отказалась от своих прежних показаний на суде по делу гражданина Украины Павла Гриба, опровергнув версию обвинения. Ершова и Гриб не обсуждали планы теракта и политика не была основной темой их бесед, заявила свидетельница", - пишет издание.

На заседании 23 ноября суд планировал завершить начатый ранее допрос ключевой свидетельницы, однако Татьяна Ершова заболела и ее допрос было решено отложить до следующего заседания.

Вместо Ершовой суд допросил еще одну свидетельницу обвинения - 18-летнюю уроженку Сочи Марию Юристову, которая ныне живет в Ростове-на-Дону и учится в одном из вузов города. Отвечая на вопросы обвинителя, Юристова представилась суду "лучшей подругой" Татьяны Ершовой.

"Свидетельница сообщила, что Ершова с 2016 года общалась в интернете с жителем Украины Павлом Грибом. Как утверждает Юристова, переписка ее подруги с Грибом носила в основном романтический характер, о политических моментах этой переписки она ничего вспомнить не смогла", - пишет издание.

Прокурор Алексей Кистер обратил внимание на существенные противоречия в показаниях девушки и огласил протокол допроса свидетеля Юристовой от 5 октября 2017 года. Согласно этому протоколу, на предварительном следствии Мария Юристова характеризовала свою подругу как "украинскую националистку с правыми взглядами, интересовавшуюся Украиной и ее местом в мире, героизировавшую Степана Бандеру и Романа Шухевича".

Из оглашенных прокурором данных следовало, что весной 2017 года Ершова пересказала Юристовой способ изготовления бомбы, который она узнала от Павла Гриба.

Во время заседания Юристова подтвердила, что в протоколе стоят ее подписи, но отказалась от характеристики Ершовой как "украинской националистки".

"Нет, я этого не писала. Я только знаю, что она любила Украину и украинский язык. Я не знаю, что такое национализм", - заявила девушка.

Свидетельница также пояснила суду, что узнала о бомбе от Татьяны Ершовой уже после появления уголовного дела, когда подруга объясняла ей причины, по которым дело могло быть возбуждено.

"Он (Павел Гриб) рассказал о бомбе Татьяне в "Скайпе". Она посчитала этот рассказ шуткой и не восприняла его всерьез", - сказала Юристова.

"Показания Юристовой в пользу защиты, они опровергли версию обвинения, будто она слышала от Ершовой что-то про бомбу и про взрыв. Я предполагаю, что протоколы на предварительном следствии произвольно составил следователь, а она их подписала, не прочитав", - сказала после заседания адвокат подсудимого Марина Дубровина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, Гриб жалуется на действия сотрудников ростовского СИЗО.

"Павел долго готовился к сегодняшнему заседанию, сделал себе пометки, подготовил вопросы к Ершовой, а сотрудники СИЗО изъяли все бумаги с записями, перед тем как отвести его на заседание. Тем самым они ограничили его право на защиту, я считаю", - заявила Дубровина.

Следующее заседание по делу Гриба назначено на 29 ноября.

Напомним, 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд РФ продлил на 6 месяцев арест похищенного в Беларуси гражданина Украины Павла Гриба, которого в России обвиняют в терроризме.

Двадцатилетнему украинскому заключенному инкриминируют "склонение к теракту".

Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении российскому следователю, который физическим и психологическим давлением заставил украинца оговорить себя.