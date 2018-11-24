Напад на голову ВККС: чотирьом затриманим повідомили про підозру

Чотирьом чоловікам, причетним до нападу на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова, повідомили про підозру.

Про це повідомляє в суботу прокуратура Києва.

"Чотирьом учасникам нападу оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 346 КК України (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

До Шевченківського райсуду м. Києва скеровано до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів. Місцева прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

У прокуратурі зазначили, що вживаються заходи для встановлення замовників цього злочину.

Згідно з повідомленням, слідством встановлено, що 16 листопада 2018 року, перебуваючи біля готелю на бул. Т. Шевченка, де відбувався VII Судовий форум, затримані особи, діючи за попередньою змовою, реалізували злочинний план нападу на суддю.

"Дочекавшись, коли голова ВККС України вийде з приміщення готелю, один з нападників плеснув "зеленкою" в обличчя судді, інший – на його одяг. Ще двоє спільників перебували поруч та були готові надати фізичну підтримку виконавцям у разі опору потерпілого чи можливого затримання правоохоронцями на місці вчинення кримінального правопорушення. При цьому, як установлено слідством, один з нападників у цей момент отримував по мобільному телефону координаційні вказівки від невстановленої слідством особи", - повідомили в прокуратурі.

Як повідомлялося, 23 листопада поліцейські у столиці затримали підозрюваних у нападі на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова.

Нагадаємо, 16 листопада на виході з готелю Hilton у Києві, де проходить VII Судовий форум, невідомі напали на Козьякова і облили його зеленкою.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) ККУ.

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

У ВККС заявили, що пов’язують цей інцидент із "активною роботою колективу комісії та особистою позицією голови ВККС" щодо конкурсних відборів та обов’язкового оцінювання суддів всіх судів країни".