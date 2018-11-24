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Нападение на главу ВККС: четырем задержанным сообщили о подозрении

Суббота, 24 ноября 2018, 11:55

Четырем мужчинам, причастным к нападению на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает в субботу прокуратура Киева.

"Четырем участникам нападения объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 УК Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В Шевченковский райсуд г. Киева направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения. Местная прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

В прокуратуре отметили, что принимаются меры для установления заказчиков этого преступления.

Согласно сообщению, следствием установлено, что 16 ноября 2018 года, находясь возле отеля на бул. Т. Шевченко, где проходил VII Судебный форум, задержаны лица, действуя по предварительному сговору, реализовали преступный план нападения на судью.

"Дождавшись, когда председатель ВККС Украины выйдет из помещения гостиницы, один из нападавших брызнул "зеленкой" в лицо судьи, другой - на его одежду. Еще двое сообщников находились рядом и были готовы предоставить физическую поддержку исполнителям в случае сопротивления потерпевшего или возможного задержания правоохранителями на месте совершения уголовного преступления. При этом, как установлено следствием, один из нападавших в этот момент получал по мобильному телефону координационные указания от неустановленного следствием лица", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, 23 ноября полицейские в столице задержали подозреваемых в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.

Напомним, 16 ноября на выходе из гостиницы Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на Козьякова и облили его зеленкой.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. 

В ВККС заявили, что связывают этот инцидент с "активной работой коллектива комиссии и личной позицией председателя ВККС" по конкурсных отборах и обязательному оцениванию судей всех судов страны.

Украинская правда
Темы: судпрокуратура
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