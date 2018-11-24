Прокуратура АРК передала до суду більше сотні справ про держзраду

Прокуратура Автономної Республіки Крим передала до суду 101 обвинувальний акт щодо кримських посадовців, обвинувачених у державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними прокуратури АРК, вирок є в одному з таких проваджень.

19 листопада Дніпровський райсуд Києва засудив екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Суд вирішив, що екс-депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за окупаційну "Конституцію Криму".

Крім того, суд розцінив як протизаконну участь Ганиша у так званих "виборах" до міськради Феодосії у вересні 2014 року.

Екс-депутат також зобов'язаний виплатити 5 789 гривень судових витрат.

До набрання вироку чинності, засуджений залишається під домашнім арештом.

Під час дебатів 15 листопада Ганиш просив визнати його невинним.