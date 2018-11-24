Прокуратура АРК передала в суд более сотни дел о госизмене
Прокуратура Автономной Республики Крым передала в суд 101 обвинительный акт в отношении крымских чиновников, обвиняемых в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры АРК, приговор есть в одном из таких производств.
19 ноября Днепровский райсуд Киева приговорил экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы за государственную измену.
Суд решил, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании за оккупационную "Конституцию Крыма".
Кроме того, суд расценил как противозаконное участие Ганыша в так называемых "выборах" в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года.
Экс-депутат также обязан выплатить 5 789 гривен судебных издержек.
До вступления приговора в силу, осужденный остается под домашним арестом.
Во время дебатов 15 ноября Ганыш просил признать его невиновным.