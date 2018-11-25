Британський парламент вилучив внутрішні файли Facebook, кеш-пам'ять яких може містити інформацію про політику компанії щодо перевірки даних та конфіденційності, що призвело до скандалу з Cambridge Analytica.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що у файлах наявна інформація про переписку між топ-менеджерами Facebook та листування з генеральним директором Марком Цукербергом.

Даміан Колінз, голова Комітету з питань культури, медіа та спорту, заявив, що це - "безпрецедентний крок".

"Нам не вдалося отримати відповіді від Facebook щодо скандалу з Cambridge Analytica, і ми вважаємо, що документи містять інформацію з дуже великим суспільним інтересом", - заявив він.

"Вилучення файлів є останнім кроком у боротьбі між британським парламентом і соціальним медіа-гігантом.

Facebook, який втратив понад 100 мільярдів доларів з березня, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica зібрала дані 87 мільйонів користувачів з США.

У парламенті неодноразово намагалися викликати Цукерберга, щоб той пояснив дії компанії. Він неодноразово відмовлявся", - пише The Guardian.

Вважається, що файли допоможуть з'ясувати, яке компанія прийняла рішення щодо використання даних у роки перед скандалом з Cambridge Analytica, у тому числі те, що знали Цукерберг та топ-менеджери.

Як повідомлялось, Facebook потрапив у скандал через те, що британська консалтингова фірма Cambridge Analytica, що працювала на Дональда Трампа на виборах у США 2016 року, неправомірно отримала доступ до особистої інформації 87 мільйонів користувачів Facebook.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг визнав, що в його компанії не достатньо відповідально поставилися до безпеки, що призвело до неналежного використання персональних даних громадян.

22 травня на слуханні у Європарламенті Цукерберг запевнив, що компанія вживає заходи для унеможливлення втручання зовнішніх гравців у національні вибори в Європі та у вибори до Європейського парламенту.

Восени 2017 року, через скандал із втручанням Росії у президентські вибори США у 2016 році, Facebook замислився про зміну підходу до політичної реклами до виборім губернаторів і в Конгрес США восени 2018 року.