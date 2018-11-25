Скандал с Cambrydge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook

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Воскресенье, 25 ноября 2018, 03:37

Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook, кэш-память которых может содержать информацию о политике компании по проверке данных и конфиденциальности, что привело к скандалу с Cambrydge Analytica.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в файлах имеется информация о переписке между топ-менеджерами Facebook и переписке с генеральным директором Марком Цукербергом.

Дамиан Коллинз, глава Комитета по вопросам культуры, медиа и спорта, заявил, что это - "беспрецедентный шаг".

"Нам не удалось получить ответа от Facebook по поводу скандала с Cambrydge Analytica, и мы считаем, что документы содержат информацию с очень большим общественным интересом", - заявил он.

"Изъятие файлов является последним шагом в борьбе между британским парламентом и социальным медиа-гигантом.

Facebook, который потерял более 100 млрд долларов с марта, когда стало известно, что компания Cambrydge Analytica собрала данные 87 млн пользователей с США.

В парламенте неоднократно пытались вызвать Цукерберга, чтобы тот объяснил действия компании. Он неоднократно отказывался", - пишет The Guardian.

Считается, что файлы помогут выяснить, какое компания приняла решение об использовании данных в годы перед скандалом с Cambridge Analytica, в том числе то, что знали Цукерберг и топ-менеджеры.

Как сообщалось, Facebook попал в скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США 2016 рпкоу, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признал, что в его компании недостаточно ответственно отнеслись к безопасности, что привело к ненадлежащему использованию персональных данных граждан.

22 мая на слушании в Европарламенте Цукерберг заверил, что компания принимает меры для предотвращения вмешательства внешних игроков в национальные выборы в Европе и в выборы в Европейский парламент.

Осенью 2017 года, из-за скандала с вмешательством России в президентские выборы США в 2016 году, Facebook задумался об изменении подхода к политической рекламе к выборам губернатора и в Конгресс США осенью 2018 года.

Темы: facebook соцсети Британия
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