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Росія перекрила прохід цивільних суден через Керченську протоку – ЗМІ

Неділя, 25 листопада 2018, 11:39

Українські кораблі, що здійснюють плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря, підійшли до Керченської протоки.

Про це повідомляє Український мілітарний портал станом на 12:20.

Повідомляється також, що росіяни перекрили прохід цивільних суден через протоку.

Водночас джерело в транспортній сфері Південного федерального округу повідомило російському агентству ТАСС, що прохід через Керченську протоку заборонений для цивільних суден у неділю, оскільки після приходу до неї трьох українських військових кораблів з'явилися побоювання провокацій.

"Канал закритий - Керч-Єнікальський канал <...> Не через будь-які [військові кораблі] закривають. Але тут явні непокори вимогам, і є побоювання провокацій", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, побоювання провокацій пов'язані з тим, що політичні заяви вже з'явилися в деяких ЗМІ. Крім того, кораблі відключили всі засоби виявлення.

"Їх не видно, в центр контролю руху суден інформацію вони не надають", - відзначило джерело.

Раніше Військово-морські сили ЗСУ заявили, що прикордонні кораблі РФ в неділю здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України.

Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

У свою чергу в так званому "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України у неділю перетнули державний кордон Росії.

Українська правда

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Теми: Азовське мореРосіяЗбройні сили
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